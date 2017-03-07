Полтавські депутати підтримали торговельну блокаду Донбасу

Полтавська обласна рада підтримала економічну блокаду окупованих територій Донеччини та Луганщини.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Полтавської облради, передає УНІАН.

Місцеві депутати прийняли відповідне звернення до Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів. "За" проголосували 52 обранці з 70 присутніх.

У документі зокрема сказано, що завдяки непрозорій торгівлі з так званими "ДНР" та "ЛНР" терористи отримують гроші на війну. А в Україну через лінію розмежування потрапляють зброя, наркотики та інша контрабанда.

Нині очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові "республіки", підконтрольні Кремлю, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з непідконтрольних областей через контрабандні канали потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція. Крім того, через лінію розмежування в Україну постачаються та реалізовуються нафтопродукти, вугілля, в результаті чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені,

– зазначили в документі.

Читайте також: Провокація від нардепа: учасники економічної блокади закидали Чороновол яйцямим

Нагадаємо, 5 березня блокаду залізниці у Конотопі на Сумщині зняли. Її учасники знайшли компроміс з керівництвом "Укрзалізниці".