Полторак озвучив дві версії вибухів на складах у Балаклії

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що вибух на військових складах поблизу Харкова міг стався через безпілотники або підрив.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Одна з версій – це диверсія. В тому числі, і скидання вибухового пристрою з БПЛА", – зазначив Степан Полторак.

Міністр оборони додав, що наразі пожежа поширилася на 1/3 території військового складу.