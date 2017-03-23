Полторак озвучив дві версії вибухів на складах у Балаклії

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що вибух на військових складах поблизу Харкова міг стався через безпілотники або підрив.
Про це він заявив під час брифінгу.
"Одна з версій – це диверсія. В тому числі, і скидання вибухового пристрою з БПЛА", – зазначив Степан Полторак.
Міністр оборони додав, що наразі пожежа поширилася на 1/3 території військового складу.
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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
Користувачі соцмереж пубілкують шокуючі відео з вибухами пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.
За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації, що склалась на військових складах у Балаклії, немає.