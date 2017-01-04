Полторак розраховує на поліпшення військової співпраці із США

Міністр оборони України Степан Полторак розраховує на поліпшення співпраці з Пентагоном.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Міністр пояснив, що в оборонному бюджеті США закладена військова допомога Україні. Це говорить, що співпраця між Міноборони України та Пентагоном буде продовжена.

Ті зустрічі, які я проводив в кінці року, свідчать про те, що Україна залишається в площині інтересів з побудови в нашій країні демократичного суспільства з боку США і наша дружна, конструктивна робота з міністерством оборони США буде продовжена,

– заявив він.

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Полторак також додав, що допомога, яку надавали США, буде продовжена. Доказом цього є прибуття в Україну сенатора Маккейна, і ті питання, які проговорювались були надзвичайно конструктивними.