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Помер колишній президент Ірану Рафсанджані

22:07, сьогодні 205 Читать новость на русском
Акбар Хашемі Рафсанджані
Акбар Хашемі Рафсанджані / nv

У віці 82 років у Тегерані помер колишній президент Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані.

За повідомленням іранських державних засобів інформації, колишній президент помер після серцевого нападу.

Рафсанджані очолював Іран у 1989-1997 роках. У питанні зближення його країни з Заходом його називали прагматичним консерватором.

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Рафсанджані обирався на президента також у 2005 році, але програв Махмуду Ахмадінеджаду. Після поразки Рафсанджані відкрито критикував нового президента.

У 2013 році він знову мав намір обиратися на президента, але виборча комісія відхилила його кандидатуру з огляду на вік. Рафсанджані зрештою підтримав Хасана Роугані, який і переміг на виборах.

Акбар Хашемі Рафсанджані був членом Асамблеї експертів – спеціального державного органу, що наглядає за діяльністю верховного лідера (аятоли).

Теги: Іран
Джерело: 24 Канал
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