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"Поневіряння" Саакашвілі: у Польщі політика похвалили, а у США – засудили

15:42, сьогодні 823 Читать новость на русском
У США та Польщі по-різному поставилися до скандалу навколо Саакашвілі в Україні
У США та Польщі по-різному поставилися до скандалу навколо Саакашвілі в Україні / Фото з відкритих джерел

Звістка про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства застала його у США. Потому – 4 серпня – Саакашвілі відбув до Польщі, а звідти вже 8 серпня поїхав до Литви. У Вільнюсі він взяв участь у мітингу під російським посольством.

Між тим екс-президент Грузії говорить про те, що має намір домогтися справедливості в Україні, пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

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"Я їжджу по всій Європі, буду зустрічатися з політиками, журналістами, політологами. Але у мене немає цілі говорити з ними про ситуацію в Україні. Поки мета одна – домогтися права піти в суд, права на судовий захист в України. Показати всі документи, довести очевидне, що мене позбавили громадянства незаконно (…). Я зараз вирушаю зі своєю сім'єю в одну з європейських країн. І потім я поїду в Брюссель, у кілька інших європейських країн, зустрічатися з лідерами…", – сказав він в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Тим часом на ситуацію, що склалася довкола Саакашвілі, відреагувало одне з американських видань – інтернет-ресурс Fox News.

Після втрати українського громадянства Саакашвілі намагається завдати удару по Порошенку та спричинити йому найбільшої шкоди. Зокрема, екс-очільник Одеської області заявив, що твердження президента США Дональда Трампа щодо втручання України в президентські вибори в 2016 році є вірними,
– наголошується в матеріалі видання.

Та якщо в Америці дії Саакашвілі засудили, то у Польщі навпаки – підтримали. Депутатка польського Сейму Малгожата Госевска розмістила на своєму Фейсбуці пост грузинською мовою: "президентство Міхеїла Саакашвілі заслужило високу оцінку в Польщі як за політичні та економічні реформи, так і за введення Грузії в сім'ю країн NATO і UE, а також за продовження того шляху, який в майбутньому повинен завершитися членством в євроатлантичних структурах", – зазначила Госевска.

І додала: "Повідомляємо, що, незважаючи на інформацію, яка була поширена в грузинських медіа, жодна з державних установ Польщі не отримувала лист про екстрадицію колишнього президента Грузії. Пан президент Саакашвілі перебуває в Польщі як друг Польщі та поляків, а влада і громадяни Республіки Польща ставляться до нього з тією повагою, на яку заслуговує політик, що зіграв істотну роль у встановленні дружніх відносин між Польщею та Грузією".

Детальніше читайте у публікації: Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента України підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі позбавлено українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

Теги: Новини України Новини політики США Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство Польща
Джерело: 24 Канал
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