Порошенко обговорив з Меркель та Олландом процес виконання мінських угод

Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови домовилися продовжити роботу з підготовки дорожньої карти імплементації мінських угод.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Зокрема, співрозмовники обговорили стан виконання мінських домовленостей і наголосили на необхідності досягнення прогресу у реалізації їх блоку з безпеки.

Були відзначені послідовні зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання, зокрема, щодо звільнення в односторонньому порядку 15 осіб і забезпечення водопостачання окремих районів Луганської області,

– сказано у повідомленні.

Порошенко також звернув увагу Меркель і Олланда на неприпустимість ситуації, що склалася із заручниками і незаконно утримуються в Росії громадянами України.

Як відомо, 16 грудня Тристороння контактна група зібралась на своє перше засідання у 2017 році.