Порошенко показав незвичний артефакт загиблого бійця на Донбасі під час зустрічі з віце-президентом США

Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом, і показав йому один із артефактів війни на Донбасі.

Це було обпалене Євангеліє, знайдене на полі битви з російськими агресорами.

Святе Письмо, яке тримав біля свого серця український солдат незадовго до загибелі, знайшли розгорнутим на сторінках Євангелія від Марка, де написані слова Христові: "Бадьортеся; це Я, не бійтеся". Сьогодні Україна навчилася не боятися, вистоявши у найважчі часи. І хоча агресор сіє розбрат, страх та зневіру, світ повинен також перестати його боятися,

– написав про це прес-секретар Президента Святослав Цеголко.

Зазначається, що це Євангеліє було знайдене на полях боїв під Іловайськом місією "Евакуація 200" Національного військово-історичного музею. Саме там і перебуває це Святе Письмо разом з прапором "Нескорених".

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