Порошенко про Гузара: Висловлюю глибоку шану цій світлій людині

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Смерть Любомира Гузара прокоментував Президент України Петро Порошенко, зазначивши, що щиро тужить за подвижником з усіма вірянами УГКЦ.
Так відреагував на смерть Любомира Гузара, який заявляв, що готовий святкувати Різдво 25 грудня, глава України у своєму Facebook.
"Сьогодні відійшов у вічність Блаженнійший Любомир, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви. Щиро сумую з усіма вірними УГКЦ і всією Україною. Висловлюю глибоку шану цій світлій людині, справжньому подвижнику, який сміливо ніс слово Господнє українцям у двох сторіччях на зламі двох тисячоліть", – йдеться у повідомленні.
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Порошенко українцям нагадав пророчі слова Блаженнійшого єпископа-емерита Любомира Гузара, які він сказав у одному з останніх інтерв’ю.
"Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби". Виконуючи його наказ за покликом серця ми маємо продовжувати боротися за Україну, за мир, за любов,
– процитував Гузара Президент.
Нагадаємо, 31 травня на 85 році пішов з життя Любомир Гузар – Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви.