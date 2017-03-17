Порошенко розповів, кого вважає прикладом боротьби з популізмом

Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою на парламентських виборах.

Про це український президент написав у своєму Twitter.

Порошенко зізнався, що голландський прем'єр є для нього прикладом, як перемогти популізм.

Вітаю Прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою на парламентських виборах. Приклад для всіх демократій, як перемогти популізм. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 березня 2017 р.

Він також висловив сподівання на "лідерство в завершенні ратифікації Угоди про асоціацію".

Сподіваюся на лідерство в завершенні ратифікації Угоди про асоціацію. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 березня 2017 р.

Нагадаємо, 15 березня у Нідерландах відбулись парламентські вибори, які називали важливими для всього ЄС. Перемогу на них здобула партія чинного прем'єра Марка Рютте. Вибори відзначились рекордною явкою.