Порошенко розповів, кого вважає прикладом боротьби з популізмом

Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою на парламентських виборах.
Про це український президент написав у своєму Twitter.
Порошенко зізнався, що голландський прем'єр є для нього прикладом, як перемогти популізм.
Він також висловив сподівання на "лідерство в завершенні ратифікації Угоди про асоціацію".
Нагадаємо, 15 березня у Нідерландах відбулись парламентські вибори, які називали важливими для всього ЄС. Перемогу на них здобула партія чинного прем'єра Марка Рютте. Вибори відзначились рекордною явкою.