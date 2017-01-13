Порошенко вірить, що може стати президентом і вдруге, – аналітик

Президент України Петро Порошенко має намір у 2019 році балотуватися на другий президентський термін.

Таку думку висловив старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Анатолій Октисюк у своїй колонці на "Апостроф".

На думку експерта, зараз Порошенку потрібно "перегрупуватися" та оцінити свої ресурси і ризики, придивитися до опонентів і союзників. Октисюк вважає, що після цього Порошенко приступить до підготовки до другого президентського терміну.

Порошенко, звичайно, вірить у те, що він може стати президентом і вдруге і, швидше за все, він висуватиме свою кандидатуру,

– гадає аналітик.

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