Порошенко зібрав силовиків через ситуацію в Авдіївці

Президент України Петро Порошенко зібрав на нараду керівниками силових відомств країни в зв'язку з ескалацією ситуації з безпекою в Авдіївці.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Тwitter.
Як заявив Порошенко, на нараді заплановано розглянути три питання: безпеки, гуманітарне питання та міжнародне.
Нагадаємо, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан через обстріли бойовиків. Також повідомлялося про можливу евакуацію міста.
Також вперше за час війни на Донбасі зупинено роботу Авдіївського коксохімічного комбінату.
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