Послуги "Укрпошти" суттєво подорожчають

Послуги "Укрпошти" можуть подорожчати майже на 50%.
Про це свідчить рішення Нацкомісії з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Зокрема збільшаться тарифи на пересилання письмової кореспонденції в межах України.
Ціна на пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та пересилання рекомендованих відправлень на 59,6%, а пересилання посилок по Україні на 22%.
Рішення ще мають зареєструвати у Міністерства юстиції України. Воно набере чинності з дня його офіційного опублікування.
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