Посол Канади розповів, чим анексія Криму загрожує світу

Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що анексія Криму загрожує світовому територіальному порядку.

Він додав, що міжнародна дипломатія відчуває агресивність посягання на Україну, і це створює у них певну невпевненість і страх, пише "Радіо Свобода".

Ми навчені історією. Двічі порушення правил міжнародного правопорядку у 20-му столітті довело до світових воєн, в яких воювали і Канада, і Україна. Незаконна анексія Криму – це крок до дестабілізації світової системи безпеки,

– заявив Ващук 25 лютого на міжнародному форумі "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу".

26 лютого Україна відзначає "День опору Криму російської окупації", по всій Україні заплановані акції підтримки окупованого півострова.

