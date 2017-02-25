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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Посол Канади розповів, чим анексія Криму загрожує світу

14:12, сьогодні 496 Читать новость на русском
Анексія Криму
Анексія Криму / amnesty

Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що анексія Криму загрожує світовому територіальному порядку.

Він додав, що міжнародна дипломатія відчуває агресивність посягання на Україну, і це створює у них певну невпевненість і страх, пише "Радіо Свобода".

Ми навчені історією. Двічі порушення правил міжнародного правопорядку у 20-му столітті довело до світових воєн, в яких воювали і Канада, і Україна. Незаконна анексія Криму – це крок до дестабілізації світової системи безпеки,
– заявив Ващук 25 лютого на міжнародному форумі "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу".

26 лютого Україна відзначає "День опору Криму російської окупації", по всій Україні заплановані акції підтримки окупованого півострова.

Теги: Україна Анексія Криму Політика Канада
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