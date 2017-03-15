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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Постскриптум. У власти еще есть время сделать выводы

Постскриптум з Сонею Кошкіною 00:00, сьогодні 61 Читать новость на русском

В рамках программы "Левый берег" – "Постскриптум с Соней Кошкиной" о полном игнорировании властью общества на примере дела Насирова и блокады на Востоке страны.

"Постскриптум с Соней Кошкиной" – это резюме программы в целом, однако необязательно напрямую связанное з ее непосредственной тематикой. Все то, что действительно важно для украинцев, но зачастую умалчивается политиками.

В ночь с 4 на 5 марта Насиров оставался в помещении суда, хотя на тот момент был вполне свободным человеком: он физически не мог выйти из-за давления улице. Ситуация вполне неправовая, по сути - суд Линча. Если раньше в помойку сажали случайных регионалов, то теперь там оказались все те, кто отмазывал Насирова. Ситуация, с которой власть, казалось бы, должна была сделать вывод. Во все времена общество сильнее любой власти. Но, к сожалению, власть не сделала выводов и это видно по событиям вокруг блокады,
– сказала она

У власти еще есть время остановиться и переосмыслить свои действия. Конечно, они могут потерять некоторые финансы, но сохранится статус-кво. Потому что подобная политика закончится расколом страны.Вчера, в ряде нескольких областей, состоялись действия, которые напоминали события 1917-1918 годов, когда на местах власть в руки брали "свои атаманы" потому, что центральная власть не обращала внимания на события на местах. Кто от этого выиграл? Москва, быстро установила диктатуру пролетариата.

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Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".

Теги: Постскриптум з Сонею Кошкіною Соня Кошкіна Блокада Затримання Насірова
Джерело: 24 Канал
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