Потужний землетрус в Китаї: кількість жертв зросла до 20 осіб, є багато поранених

Землетруси в Китаї, які тривають з 8 серпня, забрали життя 20 осіб. Ще 40 перебувають у критичному стані.

Влада провінції провинції Січуань, що у південно-західному Китаї, заявила, що 20 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 7 балів, який у вівторок ввечері вразив округу Цзючжайгоу, повідомляє CGTN.

Окрім того, більше 400 людей отримали поранення, 40 з яких – у критичному стані. Понад 60 тисяч туристів та місцевих жителів евакуювали з небезпечних районів країни.

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Тим часом для допомоги населенню дев'ять вітчизняних медичних експертів були відправлені до провінції Сичуань. Рятувальні служби працюють на місці катастрофи цілодобово. Також прес-секретар ООН Стефан Дудурич заявив, що Організація готова допомогти жертвам землетрусів у провінції Сичуань та Синьцзян-Уйгурському автономному окрузі.

Зазначимо, перші поштовхи землетрусу в Китаї відчули ще 8 серпня магнітудою біля 6,5 бала. З того часу відбулося понад 100 афтершоків, які призвели, зокрема, до зруйнування готелю з двома тисячами осіб.