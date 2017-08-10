17:36
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 16:00: ДТП у Харкові. Скандали з неякісними консервами для бійців АТО
Випуск новин
17:13, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Позашляховик в'їхав у відділення банку у Харкові

17:04, сьогодні 109 Читать новость на русском

"Ауді Q5" протаранив вітрину і заїхав у відділення, але обійшлось без постраждалих.

Водія із численними травмами госпіталізували. Свідки наголосили, що машина в'їхала у приміщення просто зі стоянки. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи був водій напідпитку.

Це вже не перше порушення на рахунку цього 30-річного водія. Нещодавно суд позбавив його водійських прав на рік. Тож, він їхав за тимчасовим документом на керування машиною.

Правоохоронці також перевіряють чи дійсний ще термін дії цих документів.

Читайте також: Під колесами трактора на Харківщині загинув іноземець

Теги: Новини України Харків Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доки Україна електорально розділена,
сьогодні, 17:03 Доки Україна електорально розділена, "ватні еліти" сходу міцнішають
Володимир Шередега 240
Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
сьогодні, 15:05 Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
Блог Соцмережі 418
Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
сьогодні, 14:30 Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
Тарас Березовець 753
Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
сьогодні, 12:04 Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
Юрій Бутусов 6410
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
Дмитро Бобрицький 4307
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Яких збитків завдав Добкін Україні: ГПУ ініціює експертизу
12 липня , 18:14
Зняття недоторканності з Дейдея і Довгого: комітет Ради не відхиляв подань
 5 липня , 10:39
НАБУ створює команду з протидії корупції у галузі оборони
 сьогодні , 16:04
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук