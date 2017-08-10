Позашляховик в'їхав у відділення банку у Харкові

"Ауді Q5" протаранив вітрину і заїхав у відділення, але обійшлось без постраждалих.

Водія із численними травмами госпіталізували. Свідки наголосили, що машина в'їхала у приміщення просто зі стоянки. Зараз правоохоронці з'ясовують, чи був водій напідпитку.

Це вже не перше порушення на рахунку цього 30-річного водія. Нещодавно суд позбавив його водійських прав на рік. Тож, він їхав за тимчасовим документом на керування машиною.

Правоохоронці також перевіряють чи дійсний ще термін дії цих документів.

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