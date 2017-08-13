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Пожежа у кемпінгу в Криму: відпочивальники з Москви залишились без речей і документів

15:51, сьогодні 371 Читать новость на русском
Пожежа на базі відпочинку у Криму
Пожежа на базі відпочинку у Криму / krymr.com

8 серпня на базі відпочинку у Форосі, що на півдні окупованого Криму, спалахнула масштабна пожежа.

Збитки від пожежі вдалось оцінити лише тепер, пишуть "Крим.Реалії".

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Як повідомили у так званому міносвіти окупованого півострова, внаслідок пожежі постраждали особисті речі та документи відпочивальників, які приїхали із Москви.

На момент пожежі у кемпінгу перебувало 18 дітей та четверо дорослих.

Всі вони були евакуйовані. Постраждалих немає, пожежею частково знищені особисті речі і документи відпочивальників. Всі діти та супроводжуючі оперативно були розміщені в дитячому оздоровчому таборі, а потім їх перевезли в Ялту,
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 серпня у центрі окупованої Керчі в археологічному комплексі "Пантікапей" також сталася серйозна пожежа.

Теги: Новини України Пожежа Анексія Криму Новини Криму
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