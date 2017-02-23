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Пожежа в Коломиї: усі деталі інциденту

21:03, сьогодні 414 Читать новость на русском

У військовій частині у Коломиї горіло наметове містечко. Загиблих немає, втім п'ятеро офіцерів отримали опіки кінцівок.

На світанку вогонь охопив польові намети 10-ї гірничо-штурмової бригади. За словами військових, полум'я зайнялось через коротке замикання в одному з наметів.

Місцеві жителі стверджують, що під час пожежі чули вибухи і припускають, що це боєприпаси. Житель Коломиї Євген Гапич зазначив, що чув три характерні глухі вибухи. За його словами, вони звучали "як граната або РПГ".

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Військові інформацію про вибухи спростовують і запевняють, що всі боєприпаси у надійному місці. Попри це, журналістів на територію частини не впускають.

В частині ніхто не постраждав. Травмованих, постраждалих немає. Опіки, якщо є, то незначні – у декількох людей,
– зазначив заступник командира бригади Даніяр Петрюк.

Остаточну причину пожежі з'ясовує спеціальна комісія.

Теги: Україна Пожежа Івано-Франківськ Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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