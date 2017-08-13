00:42
13 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Небезпечна пожежа в Росії. Попередження ДСНС
Випуск новин
22:06, 12 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Працівник міністерства транспорту Єгипту помер після відвідання місця моторошної аварії

23:24, 12 серпня 664 Читать новость на русском
Місце зіткнення потягів в Єгипті
Місце зіткнення потягів в Єгипті / alarabiya.net

Помічник міністра транспорту Єгипту Мустафа Аль Саїд помер після побаченого жаху на місці зіткнення двох потягів.

Про це повідомило видання "Al Arabia".

Після приїзду на місце трагедії та побачених наслідків катастрофи, радник міністра знепритомнів. Медики одразу ж госпіталізували чоловіка, проте врятувати його так і не вдалося. За даними ЗМІ, у помічника міністра не витримало серце, він впав в кому та вже не прокинувся.

Нагадаємо, що аварія сталась у прибережному місті Александрія на півночі Єгипту. Внаслідок зіткнення поїздів на залізниці загинуло щонайменше 36 осіб. Причиною трагедії, найбільш ймовірно, стала несправна стрілка. У Департаменті консульської служби МЗС заявили, що українців серед жертв трагедії немає.

Теги: Єгипет Жертви Аварії та ДТП
Новини за 12 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 12 серпня: Звіряче вбивство матроса ЗСУ, смертельна негода у Польщі
12 серпня, 22:35 Головні новини 12 серпня: Звіряче вбивство матроса ЗСУ, смертельна негода у Польщі
2039
Как будет выглядеть ядерная война между КНДР и США
12 серпня, 22:01 Как будет выглядеть ядерная война между КНДР и США
Блог Медіа 3672
Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
12 серпня, 19:01 Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
Юрий Касьянов 6693
Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши
12 серпня, 16:12 Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши "старания" могут быть отлично вознаграждены деньгами
Блог Соцмережі 1643
Недореформовані: як копи приїхали
12 серпня, 14:00 Недореформовані: як копи приїхали "в'язати" хулігана, який виявився їхнім шефом
Дмитро Гнап 3022
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Луценко з криком пішов із комітету по Полякову: опубліковане відео
 6 липня , 13:52
Не Захід і не Китай: якого ворога Росія боїться найбільше
5 червня , 17:58
Блискавка вбила дітей на Волині: лікар сповістив подробиці
 30 червня , 18:25
Mobile ID запрацює в Україні до кінця року: що це таке
8 серпня , 16:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук