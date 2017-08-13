Працівник міністерства транспорту Єгипту помер після відвідання місця моторошної аварії

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Помічник міністра транспорту Єгипту Мустафа Аль Саїд помер після побаченого жаху на місці зіткнення двох потягів.
Про це повідомило видання "Al Arabia".
Після приїзду на місце трагедії та побачених наслідків катастрофи, радник міністра знепритомнів. Медики одразу ж госпіталізували чоловіка, проте врятувати його так і не вдалося. За даними ЗМІ, у помічника міністра не витримало серце, він впав в кому та вже не прокинувся.
Нагадаємо, що аварія сталась у прибережному місті Александрія на півночі Єгипту. Внаслідок зіткнення поїздів на залізниці загинуло щонайменше 36 осіб. Причиною трагедії, найбільш ймовірно, стала несправна стрілка. У Департаменті консульської служби МЗС заявили, що українців серед жертв трагедії немає.