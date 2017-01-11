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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Правила водіння автомобілем в негоду: поради професійного каскадера

19:43, сьогодні 135 Читать новость на русском
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Через негоду в Україні суттєво зросла кількість аварій. Тож як правильно кермувати у таку погоду так, щоб не потрапити в ДТП.

Професійний каскадер Олексій Єфімов уже понад тридцять років викладає екстремальне водіння.

Головне правило водіння в негоду – це безпечна швидкість руху на дорозі. Не варто при сильних опадах у місті "витискати" з автомобіля більше 40 кілометрів за годину. А на поворотах взагалі рекомендовано скидати швидкість до 20 кілометрів за годину. Адже саме на великій швидкості автомобіль буде заносити.

І ще одне головне правило: сідати за кермо можна тільки абсолютно впевненим у своїх силах.

Якщо погода погана, я б радив поставити машину і їхати на метро, якщо ви в собі невпевнені. Не слід створювати неприємності ні собі, ні оточуючим,
– зазначає Олексій Єфімов.

А от пішоходів, каже інструктор, краще пропускати. Та й дистанцію обирати з запасом, аби встигнути загальмувати, якщо людина підсковзнеться і впаде.

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Автор: Маріам Оганнисян
Теги: Негода в Україні Поради
Джерело: 24 Канал
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