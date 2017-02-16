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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Президент Сирії підтримав скандальний указ Трампа

19:23, сьогодні 519 Читать новость на русском
Башар Асад
Башар Асад / faraj.com.tj

Президент Сирії Башар Асад підтримав антиімміграційну указ американського колеги Дональда Трампа.

Про це повідомляє повідомляє Reuters.

Асад вважає, що указ американського лідера про заборону в'їзду громадян семи мусульманських країн спрямований проти терористів, а не проти сирійців.

Попри те, що Сирія – одна з країн, громадянам якої Білий дім тимчасово заборонив відвідувати США, Башар Асад розуміє і підтримує таке рішення Трампа. На думку сирійського президента, терористи можуть бути серед іммігрантів.

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Нагадаємо, у січні Дональд Трамп наказав не впускати у США громадян з семи мусульманських країн. Таке рішення він пояснив боротьбою з тероризмом.

Теги: США Дональд Трамп Політика Башар Асад
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