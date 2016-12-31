Прикордонники не впустили 4 "сталкерів" у Чорнобиль

У п'ятницю, 30 грудня, співробітники Держприкордонслужби затримали чотирьох громадян України, які намагались пробратись у Зону відчуження.

Про це вранці в суботу повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Правопорушниками виявились жителі Харківської, Волинської та Київської областей віком від 23 до 30 років. Вони намагалися проникнути в зону відчуження з метою екстремального туризму та відпочинку", – зазначили у силовому відомстві.

У ДПСУ додали, що горе-"стлекрів" затримали під час перетину загороджувального паркану тилової межі зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

До слова, 29 листопада четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції накрили новою захисною аркою.