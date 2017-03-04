Прикута до візка дніпрянка стала професійною моделлю: незвична історія

Олександра Кутас із Дніпра стала першою в Україні професійною моделлю, прикутою до візка.

Нещодавно 23-річна Олександра родом із Дніпра стала обличчям нової колекції одягу під назвою "Вій" від київського дизайнера Федора Возіанова. Це вперше такий статус в Україні отримала модель з інвалідністю.

Дівчина знялася не лише у фешн-ролику, а й відкривала показ у Києві. Вона сиділа у кріслі, спеціально створеному для неї.

Саме Саша мене надихнула як персона. Мені хотілося зробити українську колекцію, але яка вона буде, я ще не знав точно. Коли з’явилась Саша і ми вирішили, що будемо робити щось разом, я подумав, з яким з персонажів вона буде співпадати і зрозумів, що це Вій. Саша – дуже сильна особистість і в неї дуже сильний погляд,

– зазначив дизайнер одягу Федір Возіанов.

Про модельну кар'єру дівчина почали мріяти ще два роки тому, коли побачила іноземний показ за участі дівчат-моделей з особливими потребами. Відтоді дівчина взялась шукати дизайнера, який би наважився зробити схоже в Україні. Тепер же красою дніпрянки милується весь світ.

Окрім зйомок та фешн-показів, Олександра працює радницею мера Дніпра і прагне зробити місто комфортнішим для людей з інвалідністю. Зараз дівчина займається проектом для особливих дітей.

Ми хочемо зняти декілька роликів про дітей, що мають мрію і готові її зреалізовувати. Важливо показати, наскільки великий потенціал мають такі діти,

– наголосила модель.

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