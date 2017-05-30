Призов офіцерів на військову службу: стало відомо, кого він омине

Під призов, наказ про який підписав міністр оборони України Степан Полторак, не підпадатимуть офіцери запасу, які вже проходили військову службу.

Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко, повідомляє УНІАН.

Проте він не назвав конкретної дати, коли почнуть отримувати повістки ті офіцери запасу, які служитимуть вперше.

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Заступник начальника Генштабу зазначив, що після візування наказу міністра оборони у Мін'юсті відповідна інформація буде передана спеціальними каналами зв'язку.

Це відбудеться дуже швидко. Буде визначено термін для оповіщення. Він вимірюється місяцями. Далі почнуть працювати призовні комісії, зокрема, військово-лікарські комісії,

– пояснив Артеменко.

Він також попередив про випадки, коли офіцер запасу сам захоче проходити службу, проте його не допустять лікарі.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.