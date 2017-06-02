Про любителів "русского міра", яких ми утримуємо з власних кишень

Хоч Друга Світова закінчилася давно, і в живих лишилось зовсім мало живих учасників тієї війни, тим не менше різноманітних спілок та союзів ветеранів Другої світової сьогодні чимало. І сидять в них не зовсім старі функціонери, які прославляють Сталіна та Росію, їздять на дорогих німецьких іномарках і щороку отримують десятки мільйонів гривень бюджетної підтримки.

При цьому, справжні ветерани тієї війни яких і так не багато, не отримують майже ніякої допомоги від цих добре фінансованих структур. Бо всі гроші витрачаються на закордонні поїздки та непогане життя керівників цих псевдоветеранських організацій в Україні. При чому, часто вони не приховують своїх проросійських поглядів.

То ж не дивно, що ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Дмитро Резніченко вирішив головою висловити свій протест голові однієї з таких псевдоветеранських організацій. І хоча відомо, що конфлікти краще вирішувати мирно. Ця сутичка була зовсім недаремною. Через значний резонанс, аж сам міністр соціальної політики Андрій Рева пообіцяв розібратися в ситуації і поки що притримати фінансування для псевдоветеранських організацій. Бо свої бюджетні кошти вже готовий був отримати, наприклад, Петро Цибенко – відомий комуніст і голова "Організації ветеранів України".

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Як довідався мій колега Максим Опанасенко, минулого року цій організації вже відвантажили більше мільйона гривень, які вона витратила на пленуми, з’їзди, конференції, зарубіжні поїздки, покладання квітів і аж ніяк не на допомогу ветеранам війни.Пригадуєте скандальну "прокремлівську" акцію "Бесмєртний полк" в Києві? Її проведення ми також оплатили з власних кишень через організацію Цибенка. Або Союз учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, яку очолює Віктор Палій.

Його структура отримала минулого року півтора мільйони гривень. Ось його нещодавнє фото на обкладинці журналу "Солдати Росії". За свої проросійські погляди Палію довелося тримати відповідь вже перед українським солдатом. Бо саме з Палієм у ветерана АТО Резніченка й виникла та сама бійка.

Але найцікавіший персонаж – голова Української спілки в’язнів нацизму Маркіян Демидів, структура якого отримала минулого року вісімсот тисяч гривень і хотіла цього року отримати ще понад мільйон. Торішні гроші згідно звіту всі пішли на організацію засідань бюро, а не на допомогу нужденним. При цьому, цей в’язень нацизму не ховаючись їздить на новому німецькому люксовому позашляховику Мерседес GL та згідно державного автомобільного реєстру, має в гаражі ще й Порш Кайєн. Що поробиш, щоб переконливо підтримувати імідж жертви нацизму треба постійно пам’ятати про Німеччину.

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Втім, історія з бійкою сталася ще в березні. І останні три місяці Міністерство соціальної політики все відкладало рішення чи виділяти гроші з бюджету цим ну дуже сумнівним ветеранам. Міністерство спочатку пообіцяло зменшити фінансування їм вдвоє. Натомість, активісти наполягали скоротити оплату цих фейкових структур повністю.

І ось днями, Міністр Андрій Рева таки ухвалив рішення. Псевдоветеранів цього року профінансують в повному обсязі. І як в анекдоті про колгосп, картоплю та колорадського жука, загодують цих любителів "руского міра" грошима так, щоб вони, вдавилися. Раніше цей спосіб на них не діяв. Чи подіє зараз? Побачимо незабаром.