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Про що говорив Обама на прощальній промові

06:10, сьогодні 530 Читать новость на русском
Барак Обама на прощальному виступі
Барак Обама на прощальному виступі / Getty Images

11 січня 2017 року 44-й Президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

Для виступу він обрав Чикаго, звідки починав свою політичну кар’єру. Тисячі людей зібралися в конгрес-центрі McCormick Place, щоб почути завершальну промову Обами в якості президента, пише Голос Америки.

Співгромадяни, американці. Мішель і я були так зворушені усіма добрими побажаннями на нашу адресу в останні кілька тижнів. Але сьогодні ввечері моя черга висловити подяку. Незалежно від того, погоджувалися ми повністю або не погоджувалися зовсім – мої бесіди з вами, з американським народом – у вітальнях і школах, на фермах і на фабриках, в закусочних і на віддалених сторожових постах – це те, що змушувало мене бути чесним, давало мені натхнення і енергію продовжувати. Кожен день я вчився у вас. Ви зробили мене краще як президента, і краще як людину,
– так почав свою прощальну промову в якості президента США Барак Обама.

Президент Барак Обама спеціально приїхав в Чикаго, де він починав свою неймовірну політичну кар'єру, щоб закликати американців не втрачати віру в майбутнє незалежно від того, як вони ставляться до наступного президента.

"Вперше я з'явився в Чикаго в 20 з невеликим років, коли я ще намагався зрозуміти, хто я такий, все ще шукав мету в житті. Неподалік звідси знаходиться район, де я почав працювати з церковними групами – в тіні закриття сталеливарних заводів. На цих вулицях я був свідком сили віри, і спокійного гідності робочого люду перед обличчям проблем і втрат. Там я дізнався, що зміни відбуваються тільки коли звичайні люди виявляються залучені і задіяні, і спільно починають їх вимагати", – зазначив Обама.

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Після восьми років в якості вашого президента, я все ще в це вірю. І це не просто моя віра – це серце нашої американської ідеї – нашого сміливого експерименту з самоврядуванням. Це переконаність в тому, що всі ми були створені рівними і наділені нашим Творцем невід'ємними правами, серед яких право на життя, свободу і прагнення до щастя,
– сказав президент США.

Обама зазначив, що він пишається головним поняттям демократії – "поняттям громадянина".

В якості соціально-економічних досягнень свого президентства Барак Обама ще раз відзначив відновлення економіки після кризи і рекордне зниження безробіття за останні роки, реформу медичного страхування, завдяки чому ще 20 мільйонів американців змогли отримати медстраховку. Говорячи про зовнішньополітичні успіхи, чинний президент відніс до них досягнення ядерної угоди з Іраном, відновлення відносин з Кубою, знищення ряду лідерів міжнародних терористичних організацій.

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Обама залишає Білий дім, будучи щодо популярним президентом, чию діяльність підтримують 57 відсотків американців. Про це свідчать результати опитування Центру досліджень публічної політики Associated Press-NORC, опубліковані напередодні його виступу.

Теги: Політика США Барак Обама
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