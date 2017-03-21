Про що лідери фракцій говорили з Президентом: з’явилися перші деталі

Понад дві години в Адміністрації Президента на Банковій Петро Порошенко та лідери парламентських фракцій шукали консолідовану позицію у моментах, які розколюють країну.

Однак учасники зустріч намагалися знайти спільну думку не тільки щодо ситуації, яка склалася через відтермінування траншу МВФ, торговельної блокади, але й щодо пенсійної реформи, обрання кандидатів на членів Центрвиборчкому та складу рахункової палати.

"Ми дискутували. Я сказав Президентові, що в його оточені є люди, які бажають перетворити цю владу на таку, яка буде виступати проти власного народу. На що Президент абсолютно чітко відповів, що він такого ніколи не дозволить", – розповів голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

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