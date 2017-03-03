Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – народний депутат України Мустафа Найєм.

Про затримання Насірова

– Насіров захворів "раптово". Він був пов’язаний з реструктуризацією боргів Онищенка.

Рішення про затримання керівника ДФС мало б бути узгоджено з генпрокурором Луценком та Президентом Порошенком.

Про статус Донбасу

– Ми не знаємо що там відбувається. Статус окупованої території Донбас немає. Такий статус має лише Крим. В той же час влади України там немає. Слід визначити статус території, щоб встановити відносини з людьми, які там проживають. Якщо Україна визначить правовий статус Донбасу, то ми зможемо вимагати від РФ відшкодування збитків.

Різниця з ініціативою "Самопомічі"

– Ще два тижні тому різниця була колосальною. Там були речі, який давали поганий сигнал тим українцям, які перебували під окупацією. Але в нас розуміння, що ця територія окупована Росією, яка несе відповідальність за права людини там.

Закон про окуповані території дозволить не допустити на Донбасі "чистки" людей.

Про Росію на Донбасі та її відповідальність

– Росія – це не папуаси, там доволі тонко вимірюють свої юридичні кроки. Так було з Грузією, яка програла у міжнародному суді. Росія знає як займатися "шулерством" у міжнародному суді. Наше завдання – не допустити цього у відношенні Донбасу.

Росія відповідає за все, що там відбувається. Але Україна, яка вважає це свою територію, має зробити все, щоб попередити порушення прав людей.

– Якщо ми вважаємо території окуповані, то люди, які проживали на цій території, мають звертатися у міжнародні суди. Адже за все, згідно конвенції, відповідає Росія. І якщо суд спитає на підставі чого таке звернення, то Україна вказує на те, що це була окупована територія в рамках нашого правового поля.

– Якщо людина там постраждала, то постає питання – хто за це має відповісти. По ідеї – Російська Федерація. Але як до неї звернутися з цього приводу. Тому слід визнати, що територія була окупована, Росія відповідає за все, що там відбувається.

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Дата окупації

– Закон про окуповані території може визнати дату окупації задім числом. 20 лютого 2014 року розпочалась окупація Криму, 7 квітня – дата окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

Юридичні колізії в питанні тероризму та окупації Донбасу

– Ми звернулися в кримінальний міжнародний суд ООН по факту тероризму. Це є одна з двох конвенцій, по якій Росія признала юрисдикцію міжнародного суду. МЗС України звернувся в суд, вказавши, що Росія фінансує тероризм. І вказали чотири факти тероризму, які відбувалися після 7 квітня 2014 року. Однак, якщо ми визнаємо цих людей терористами, то нам буде важко довести факт окупації. Це юридична колізія. Бо одна справа, коли Росія входить своїми військами на нашу територію, створює органи влади і фінансує їх, то вона окупувала територію. Інша справа – коли вона знаходиться за нашою територією і підтримують терористів, які обстрілюють наші території.

– Ми можемо показати, скільки зброї було на території, коли звідти пішла Україна, і вказати скільки там є зброї зараз. Всі снаряди – це доказ підтримки Росією Нам потрібно фіксувати зброю на Донбасі і довести, що вона отримана від іншої сторони.

Чи є голоси на підтримку законопроекту

– Я розмовляв про цей закон зі всіма, з ким міг. Але не найшов розуміння. І мені це дивно. Я не знайшов фракції, яка б підтримала. Лише окремі депутати. Але це все було до блокади.

– Якщо за "проект Сироїд" не проголосують, то я подам свій законопроект. Я вважаю, що проти мого законопроекту буде тільки "Опозиційний блок".

– Я пропонував зробити цей рік роком Донбасу. Ми будемо жити питанням Донбасу. В мене немає амбіцій говорити про те, що я знаю, що слід робити з Донбасом.

Можливо у Президента немає взагалі бачення щодо подальшої долі Донбасу.

Про підтримку Гройсмана

– Є відчуття, що не буде проблем з повторною підтримкою Гройсмана на посаді прем’єра. Не думаю, що зараз хтось дуже хоче його прибрати.

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#Найєм я думаю, що з повторною підтримкою Гройсмана з боку БПП не буде проблемhttps://t.co/80lfK9VP9k pic.twitter.com/nZHB0hBucH — 24 канал (@24tvua) 2 березня 2017 р.

Про коаліцію у парламенті

– Ніхто не знає, чи існує коаліція. БПП і "Народний фронт" тримають владу, хоча і втрачають від цього свої рейтинги. В той же час партії, які критикують владу, не несуть жодної відповідальності. Ляшко має можливість шантажувати владу. Навряд чи він увійде в коаліцію, адже втратить право критикувати.

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