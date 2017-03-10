Про війну. Без Табу. Частина перша: Кати

У дні третіх роковин початку українсько-російської війни на Донбасі сайт "Без Табу" розповідає реальні історії жителів Донецької і Луганської областей, які одні з перших зустрілися з окупантами.

У першій частині проекту "Про війну. Без Табу!" – історія мешканця Луганська, що вирішив боротися з окупантами, хоч й не мав військової професії.

Він став корегувальником артилерії ЗСУ, пройшов полон, втратив рідний дім, був на межі життя та смерті, але не зрадив свою країну.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті "Без Табу".

Нові серії проекту – дивіться завтра, 11 березня, о 12:00 та 15:00 на 24 каналі. Не пропустіть!