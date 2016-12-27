Продукти харчування у новому році продовжать дорожчати, – експерт

Якщо інфляція у 2017 році буде 10-12%, то продукти харчування подорожчають на 12-15%.

Збільшення вартості продуктів харчування спостерігається з початку грудня, говорить генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Його з посиланням на 5 канал цитує Наталія Лебідь у статті "Невелика кишеня, або Що подорожчає у 2017-му?".

Ключові фактори, які впливають на ціну: перше – це світова ціна на продукти харчування, друге – це курс долара, третє – це інфляція у 2017-му, яку закладає Кабінет міністрів бюджетом 2017 року. Якщо інфляція у 2017 році буде 10-12%, ми побачимо, що продукти харчування подорожчають на 12%, а максимум – на 15%,

– говорить експерт.

Що стосується промислових товарів, то вони також зростатимуть у ціні. Зокрема, й через те, що частка палива в собівартості товарів і послуг становить від 15% до 30%. Вона менша в ціні промтоварів, оскільки ті перевозяться великими партіями і, як правило, на далекі відстані, і більша – у вартості продуктів, що доставляються в магазини невеликими "траншами" щодня.

Таким чином, здорожчання бензину автоматично потягне за собою збільшення ціни на будь-які інші категорії товару. І це, до речі, стосується не тільки бензину, а й підняття мінімальних зарплат, бо зарплати також закладаються у ціну готової продукції.

Частка зарплати в собівартості товару становить 20-25%, але треба розуміти, на скільки вона в середньому по галузі відрізняється від мінімальної. Якщо середня зарплата вище 3200 грн., її вплив на ціну товару буде невеликим, тому що заробітки вище мінімальних навряд чи піднімуться,

– говорить президент Украналітцентра Олександр Охрименко.

"Словом, за найскромнішими підрахунками, промислові товари здорожчають мінімум на 5%. Максимум же становить 20% – це вже з поправкою на нові мінімальні зарплати, якщо йдеться про продукцію вітчизняних виробників. Якщо ж говорити про імпорт, то ціни на нього ростимуть пропорційно стрибкам долару", – йдеться у публікації.

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