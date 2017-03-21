Програма розвитку ООН надає переселенцям гранти на власний бізнес
Лише невелика частина вимушених переселенців змогла знайшли роботу. Покращити статистику Україні допомагають програми малих грантів від Програми розвитку ООН.
З початку анексії Криму та окупації Донбасу свої домівки покинули майже 2 мільйони українців. Із них 80 тисяч звернулись в центри зайнятості для працевлаштування. І лише 30% вдалося знайти роботу, переважно у сфері торгівлі.
Як зазначили у Міністерстві соцполітики, спеціальної політики для працевлаштування вимушених переселенців немає. Вони повинні ставати на облік у центри зайнятості.
Зараз є достатньо багато вакансій. Також ці люди не втрачають право на забезпечення праці через ті програми, які є для всіх інших громадян України,
– повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Статистику покращують програми малих грантів від Програми розвитку ООН. За два з половиною роки країни-донори виділили три мільйони доларів для тих, хто хоче відкрити свій бізнес.
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"На грант можна претендувати тільки на певних умовах. Я мала створити певну кількість робочих місць, працевлаштувавши всіх на офіційну зарплату. Зараз моїм обов’язком є сплачувати податки і вести чесну підприємницьку діяльність", – наголосила переможець грантового конкурсу Ольга Арчибасова.
У представництві Програми розвитку ООН в Україні розповіли, що вони поки не знають, чи буде чергова хвиля фінансування від держав-донорів.
Наша програма існує за рахунок міжнародних донорів. Чи буде третя фаза малих грантів, залежить від фінансування. За два з половиною роки ми допомогли півтисячі вимушеним переселенцям відкрити свій невеличкий бізнес,
– повідомив директор Програми розвитку ООН в Україні Ятомас Хімстра.
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