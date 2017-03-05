Прокурор вказав на обурливу деталь у справі Насірова

Адвокати відстороненого очільника ДФС Романа Насірова затягують процес обрання йому запобіжного заходу.

Таку думку висловив один із прокурорів САП Роман Симків.

Він пояснив, що тактика захисту Насірова спрямована на затягування.

За словами Симківа, діагноз відстороненого голови ДФС не перешкоджав його участі у засіданні.

Також нардеп Мустафа Найєм додав, що єдина причина відстрочки засідання щодо Насірови – це спроба уникнути відправки в СІЗО закінченням норми про 72 години, протягом яких затриманому зобов'язані обрати запобіжний захід або відпустити.

Цей термін закінчується о 21:00 5 березня. Сподіваюся, суд впорається і прийме рішення. Яке завгодно. Якщо ні, підозрюваний буде випущений через банальне судове зволікання – це може привести до непередбачених наслідків,

– зазначив він.

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Нагадаємо, 4 березня суд мав обрати запобіжний захід Насірову, проте судді оголосили про перерву у засіданні про обрання запобіжного заходу. Насірова доправили у Феофанію.