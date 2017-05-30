Прорив труби в Києві: стало відомо, коли відремонтують тепломережу

У вівторок вранці, 30 травня, ремонтники "Київенерго" розпочали ремонтні та відновлювальні роботи на Голосіївському проспекті, 27, де в понеділок трапився прорив труби.

Про це повідомляє прес-служба організації.

В "Київенерго" зазначають, що ремонт цієї ділянки тепломережі триватиме близько доби.

"Протягом доби аварійна бригада "Київенерго" завершить роботи в металі, після цього буде засипане провалля, що утворилося внаслідок прориву теплотраси", – мовиться у повідомленні.

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Нагадаємо, 29 травня на Голосіївському проспекті в Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.



Згодом стало відомо, що прорив труби в Києві трапився під час планових випробувань системи "Київенерго".