Прорив у стоматології. Вчені знають, як лікувати зуби без пломб

Дослідники Королівського коледжу Лондона знайшли спосіб відновлювати пошкоджені зуби природним способом, без пломб.

Про це пише видання The Independent.

Зокрема, вчені виявили, що препереат Tideglusib, розроблений для лікування хвороби Альцгеймера, може стимулювати зуб для створення нового дентину, який може заповнювати порожнини.

"Простота нашого підходу робить його ідеальним для природної обробки великих порожнин, забезпечуючи як захист пульпи, так і відновлення дентину", – розповів професор Пол Шарп.

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