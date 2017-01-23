Проросійський президент ПАРЄ виступає за зняття з Росії всіх санкцій

У ПАРЄ заговорили не тільки про повернення представників Росії до складу Асамблеї, а й про зняття з Кремля санкцій, які були накладені після анексії Криму.

Під час засідання у понеділок проросійськи налаштований президент ПАРЄ Педро Аграмунт, якого повторно обрали на посаду, заявив про необхідність зняття всіх політичних санкцій з делегації РФ, пише "Європейська правда".

Позиція РФ не змінилася – вони готові повернутися сюди в разі, якщо вони будуть повністю відновлені в правах, включаючи право голосувати та брати участь у роботі комітетів. Я вважаю що росіяни мають бути тут, в асамблеї, з повноцінними правами. Але не я маю ухвалювати це рішення, це – рішення, яке має ухвалювати асамблея,

– висловився Аргамунт на захист російської делегації, спілкуючись з журналістами у Страсбурзі.

Водночас президент ПАРЄ вважає, анексія Росією Криму, яка триває вже майже три роки, не є підставою для збереження санкцій проти РФ, хоча такі агресивні дії Кремля він, звісно, засуджує.

"І я, і асамблея не сприймаємо анексію. Це неприйнятно. Але Російська делегація має бути тут... Я не можу одноосібно вирішити, чи повернеться Росія з повними правами чи ні. Але моя позиція така: одне питання – засуджувати дії РФ в Україні, але ми вже засудили їх. Це не означає що ми маємо припиняти діалог. Рада Європи не стоятиме на обох ногах без співпраці з РФ", – бідкається Аграмунт.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ наклала на Росію санкції, позбавивши їх права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.



23 січня 2017 Педро Аграмунта переобрали президентом ПАРЄ, віце-президентом організації став нардеп від України Георгій Логвинський.