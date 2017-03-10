Проти товариша Насірова відкрили справу

Проти екс-керівника внутрішньої безпеки ДФС Юрія Шеремета відкрили кримінальне провадження щодо незаконного збагачення.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на відповідь ГПУ на запит видання.

У відомстві зазначили, що відповідне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі стверджують, що повідомлення про підозру Шеремету поки що не вручали.

У САП відповіли наступним чином на питання, чи пов'язане провадження щодо Шеремета зі справою відстороненого глави ДФС Романа Насірова:

"На цей час у матеріалах кримінального провадження відсутні фактичні дані, які б давали підстави для його об'єднання з іншими кримінальними провадженнями, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України".

Нагадаємо, Юрій Шеремет подав у відставку з посади керівника управління внутрішньої безпеки ДФС невдовзі після затримання тепер уже відстороненого керівника служби Романа Насірова.



Зазначимо, що Шеремет заявляв, що знайомий з Насіровим зі школи, і це становить для нього певні ризики.