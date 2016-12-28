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Протягом доби окупанти відкривали вогонь 44 рази

06:59, сьогодні 36 Читать новость на русском
Протягом доби окупанти відкривали вогонь 44 рази

За минулу добу проросійські терористи 44 рази відкривали вогонь по позиціям українських бійців.

Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках, повідомили у штабі АТО.

На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів – Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Світлодарській дузі у районі Луганського учора близько сьомої години вечора окупанти почали обстріл позиції сил АТО із заборонених мінськими угодами 120-мм, а також 82-мм мінометів. Загалом ворог випустив 40 мін по позиціях захисників, а сам обстріл з мінометів завершився близько 23 години. Упродовж доби в районі Луганського російські окупанти під час обстрілів застосовували також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Загалом учора окупанти на Світлодарській дузі в районі Луганського 8 разів обстрілювали позиції сил АТО. Збройні Сили на Світлодарській дузі жодного разу вогонь у відповідь не відкривали,
– повідомив прес-офіцер сектора "Донецьк" Іван Кривий.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Світлодарська дуга
Джерело: 24 Канал
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