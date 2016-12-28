Протягом доби окупанти відкривали вогонь 44 рази

За минулу добу проросійські терористи 44 рази відкривали вогонь по позиціям українських бійців.

Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках, повідомили у штабі АТО.

На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине. Зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів – Водяне та Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї – Талаківка, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль та Широкине. По Широкиному також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку під вогонь 120-ти та 82-міліметрових мінометів потрапили Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Травневому, Луганському, Зайцевому, Невельському та Миронівському. Південне обстріляли із зенітних установок.

На Світлодарській дузі у районі Луганського учора близько сьомої години вечора окупанти почали обстріл позиції сил АТО із заборонених мінськими угодами 120-мм, а також 82-мм мінометів. Загалом ворог випустив 40 мін по позиціях захисників, а сам обстріл з мінометів завершився близько 23 години. Упродовж доби в районі Луганського російські окупанти під час обстрілів застосовували також гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Загалом учора окупанти на Світлодарській дузі в районі Луганського 8 разів обстрілювали позиції сил АТО. Збройні Сили на Світлодарській дузі жодного разу вогонь у відповідь не відкривали,

– повідомив прес-офіцер сектора "Донецьк" Іван Кривий.

На Луганському напрямку з озброєння БТР, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.

Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.