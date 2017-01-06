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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Путін заплатив малу ціну за вторгнення до України, тому вчинив кібератаки на США, – Маккейн

23:27, 5 січня 441 Читать новость на русском
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Getty Images

Сенатор США Джон Маккейн, який головує у комітеті зі силових структур Сенату переконаний, що відсутність "прийнятної відповіді" на агресію Росії щодо України та анексія Криму спричинила до кібератак на США під час президентських виборів.

Про це він заявив під час слухання в комітеті, присвяченому кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, повідомляє Радіо Свобода.

Нас не має дивувати, що Володимир Путін міг подумати, що він може влаштовувати дедалі серйозніші кібернапади на нашу державу, коли він заплатив таку малу ціну за вторгнення до України, за анексію Криму, за підрив демократичних інституцій по всій Європі і, звичайно, за допомогу Башарові аль-Асаду винищувати цивільних людей у Сирії протягом більш ніж року безкарно,
– заявив Джон Маккейн.

Він переконаний, що якщо США не продемонструє, що за такі напади Росія повинна понести відповідальність, то з кожним разом вони лише посилюватимуться.

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В оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

Як мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

Читайте також: Поведінка Путіна – це поведінка вбивці, – Маккейн

Слід зазначити, що сам Джон Маккейн пообіцяв лобіювати через Сенат запровадження більш жорстких санкцій щодо Росії.

Теги: Політика Війна на Донбасі США Джон Маккейн хакери Володимир Путін Анексія Криму Санкції
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