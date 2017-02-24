Путін з'явиться на обкладинці The New Yorker

Світлина російського президента в образі Юстаса Тіллі прикрасить першу сторінку чергового номеру The New Yorker.
Про це заявили видавці The New Yorker на офіційній сторінці.
Випуск чергового номеру популярного журналу запланували здійснити 6 березня 2017 року. Окрім непересічної світлини, автором якої є художник Баррі Блітт, назва видання буде частково написана кирилицею – "The Нью-Йоркер".
Головним матеріалом номера стане стаття "Трамп, Путін і нова холодна війна", яка відобразить втручання Володимира Путіна у президентські вибори США.
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