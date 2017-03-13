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Путіна в юності називали "Окурком" та так і не взяли в розвідку, – однокурсник глави РФ

13:29, сьогодні 1258 Читать новость на русском
Путіна в юності називали
Путіна в юності називали "Окурком" / ПЛ

Президент Росії Володимир Путін у студентські часи під час навчання в Інституті зовнішньої розвідки імені Андропова мав прізвисько "Окурок", а згодом став поганим розвідником.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів однокурсник Путіна, екс-розвідник КДБ СРСР Юрій Швець.

Він зізнався, що не надто добре пригадує теперішнього президента Росії під час студентства.

"Мені доводилося читати характеристики деяких викладачів – це приголомшливо: люди дійсно, як рентгени, просвічували слухачів! Ось таким чином я зняв інформацію про те, яким запам'ятався Путін оточуючим. Думаю, найкраще це характеризує псевдонім, який йому дали, – там його називали "Окурок", – розповів Швець.

Він також наголосив, що Путін так і не став розвідником через свою непрофпридатність.

За результатами його навчання в КАІ він був визнаний не придатним для роботи в розвідці, не працював там жодного дня і був відправлений назад – туди, звідки приїхав,
– розповів однокурсник російського президента.

За його словами, поїздка Путіна до Німеччини була просто заохочувальною програмою для співробітників територіальних органів КДБ.

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"Тобто наші представники абсолютно не займалися там ні розвідкою, ні контррозвідкою. Адже "Штазі" – це була найпотужніша розвідувальна організація, і головне там було – не заважати. Тому уявити, що Вова, який там працював директором Будинку дружби: вранці – відчинити двері, ввечері – зачинити... Ось, власне, і вся розвідувальна робота", – пояснив Швець.

Теги: Політика Володимир Путін Новини Росії
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