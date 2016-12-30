П’яний водій вбив двох пішоходів

Обом пішоходам було 60 років / Фото з відкритих джерел

Ввечері 29 грудня у Тернополі п’яний водій збив двох пішоходів – чоловіка та жінку. Жінка померла по дорозі у лікарню. Чоловік – у медзакладі.

Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції Тернополя. Обом пішоходам було 60 років. Поліція оперативно прибула на місце аварії та надала збитим пішоходам першу домедичну допомогу. При цьому водій намагався втекти, але патрульні його затримали. При перевірці з’ясувалося, що в нього було 2,35 проміле алкоголю в крові. Читайте також: Машина без водія скотилася із схилу в Києві

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