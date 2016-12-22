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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рабинович заявляє, що за націоналізацію "Привату" усі громадяни України заплатять з своєї кишені

15:36, сьогодні 493 Читать новость на русском
ПриватБанк
ПриватБанк" / vesti-ukr.com

За націоналізацію найбільшого банку країни – "ПриватБанку", заплатять платники податків. Кожному українцеві це обійдеться в 10 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович, коментуючи націоналізацію "ПриватБанку".

"Я вже підрахував: це обійдеться кожному, абсолютно кожному українцеві, в 10 тисяч гривень. Потім вони його, як сказала Гонтарева (глава Національного банку України – Ред.), знову продадуть. А Катерина Рожкова (заступник Гонтаревої – Ред.), яка нещодавно ще з плівками розповідала, що отримує від російських банків нахабні хабарі, – "Вау!" – тепер кричить: "Ми врятуємо", – цитує видання.

За словами Вадима Рабиновича, українцям слід краще придивитися до керівництва країни, зокрема до Нацбанку.

"Що ці злодії взагалі можуть зробити? Якщо 20 епізодів доводять злодійство Національного банку, зокрема конкретно Рожкової. І після цього вона розповідає, що рятує нас всіх і країну, і ми віримо в це? Ми що, зовсім божевільні?", – продовжив нардеп.

Нагадаємо, лідер партії "За життя" в середині листопада передав до правоохоронних органів більше 90 годин записів телефонних розмов голови НБУ Валерії Гонтаревої і її заступників. За словами Рабиновича, на плівках чути, як тільки по двох угодах Катерина Рожкова вивела з країни 4 мільярди гривень.

Теги: гроші Націоналізація ПриватБанку Валерія Гонтарева НБУ
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