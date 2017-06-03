Радбез ООН розширив санкції проти КНДР

Члени Ради Безпеки ООН одноголосно прийняли резолюцію, яка розширює список санкцій щодо Північної Кореї.

Про це повідомив постпред Болівії при Всесвітній організації Саша Йорентті, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проект резолюції набрав 15 голосів "за".

Як відомо, відповідний документ був підготовлений Сполученими штатами Америки як відповідь на постійні випробовування КНДР балістичних ракет, що є забороненим резолюціями Радбезу ООН.

Тож згідно з резолюцією, до "чорного списку" потраплять додаткові фізичні і юридичні особи з КНДР. Зокрема, цим особам буде заборонено в'їзд у інші країни, а також – відбудеться замороження їхніх фінансових активів за кордоном.

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Радбез ООН вкотре закликає владу КНДР негайно припинити заборонену ракетно-ядерну діяльність.