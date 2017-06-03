Радбез ООН розширив санкції проти КНДР

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Члени Ради Безпеки ООН одноголосно прийняли резолюцію, яка розширює список санкцій щодо Північної Кореї.
Про це повідомив постпред Болівії при Всесвітній організації Саша Йорентті, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, проект резолюції набрав 15 голосів "за".
Як відомо, відповідний документ був підготовлений Сполученими штатами Америки як відповідь на постійні випробовування КНДР балістичних ракет, що є забороненим резолюціями Радбезу ООН.
Тож згідно з резолюцією, до "чорного списку" потраплять додаткові фізичні і юридичні особи з КНДР. Зокрема, цим особам буде заборонено в'їзд у інші країни, а також – відбудеться замороження їхніх фінансових активів за кордоном.
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Радбез ООН вкотре закликає владу КНДР негайно припинити заборонену ракетно-ядерну діяльність.