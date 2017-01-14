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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Радниця Трампа поставила під сумнів подальше розслідування хакерських атак з боку Росії

11:46, сьогодні 1391 Читать новость на русском
Радниця Трампа Келліенн Конвей
Радниця Трампа Келліенн Конвей / trump-conservative.com

Келліенн Конвей не вважає за доцільне подальше слідство у справі про втручання в хід президентських виборів у США.

Зокрема, вона висміяла пропозицію демократів створити двопартійну, незалежну комісію з розслідування звинувачень на адресу Росії щодо втручання в американські вибори, передає USA Today. Про це йдеться в огляді закордонної преси Наталії Лебідь "Трамп проти Трампа".

USA Today нагадує, що спецслужби США минулого тижня повідомили про те, що Москва отримала доступ до електронного листування Демократичної партії, а потім оприлюднила його, щоб зашкодили Гілларі Клінтон та сприяти Дональду Трампу. Дізнавшись про хакерські атаки з боку РФ, Барак Обама вислав з країни 35 російських дипломатів.

Справа в тому, що демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори не пішли так, як вони хотіли й очікували,
– наголосила Конвей в інтерв’ю USA Today.

Вона поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російське хакерство у процесі виборчої кампанії. Конвей зауважила, що новообраний президент розгляне скасування деяких заходів, запроваджених Обамою, повідомляє видання.

Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо,
– сказала Конвей.

Одночасно із цим майбутній керівник апарату Трампа Рейнс Прібус заявляє про те, що Дональд Трамп "приймає висновки" розвідувальних служб відносно того, що за хакерськими атаками на Америку стоїть Росія. Пізніше на цю тему висловився й сам Дональд Трамп.

Проводячи у середу свою першу велику прес-конференцію, Дональд Трамп зробив три важливі акценти, йдеться у публікації Наталії Лебідь. По-перше, вкотре заперечив будь-які зв’язки з Росією ("У мене немає справ з Росією, у мене немає боргів в Росії", – сказав він, чотири рази повторивши цю фразу). По-друге, висловився з приводу хакерських атак ("Я думаю, що це була Росія"). Й, по-третє, пообіцяв не бути для Путіна комфортним політиком.

Я не знаю, чи вдасться мені налагодити відносини з Путіним. Може, не вдасться. Але якщо ні, то як ви думаєте, чи могла б Гілларі [Клінтон] бути жорсткішою з Путіним, ніж я? Я буду жорсткішим,
– заявив Трамп.

"Але якщо Путіну подобається Трамп, я вважаю це здобутком, а не проблемою", – додав він, говориться у статті.

Читайте також: Трамп прийме рішення щодо "покарання" Росії одразу після інавгурації

Теги: Політика Санкції США Дональд Трамп Барак Обама Володимир Путін Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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