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Рева образився на тих, хто не хоче докуповувати страховий пенсійний стаж

10:51, сьогодні 2481 Читать новость на русском
Андрій Рева
Андрій Рева / 24 Канал

В ефірі одного з телеканалів міністра соцполітики не підтримали 90% глядачів, котрі заявили про небажання купувати собі стаж.

Обсяг дотацій з держбюджету, які цього року отримає Пенсійний фонд, становить 142 мільярди гривень. Це – колосальна фінансова діра, для зменшення якої уряд пропонує різного роду заходи, серед яких й такі, котрі здатні викликати у населення шок. Про це пише Наталія Лебідь у статті "Допоможи державі – помри до пенсії".

Так, зокрема, населенню пропонують докуповувати собі пенсійний страховий стаж, якщо його бракує для виходу на пенсію.

Коштує це задоволення "недорого" – лише 130 тисяч гривень, по 704 гривні за кожен місяць 15 років стажу,
– пише авторка.

"Тим часом, – нагадує вона, – мінімальна пенсія становить 1247 грн. До 1373 гривень вона доросте за рік – у грудні 2017-го. Таким чином, людина, котра має "зайві" 130 тисяч, може не вкладати їх у Пенсійний фонд, а спокійно витрачати вже зараз. Приблизно на 8,5 років їй цих грошей вистачить, якщо брати до уваги нинішню мінімальну пенсію. А більше, власне, й не знадобиться, адже середня тривалість життя в Україні становить 67,5 року. Жінки, щоправда, живуть в середньому по 73,4 року (чоловіки натомість – 61,7), однак за теперішньої політики і цей показник може бути скоригований".

Під час ефіру на каналі NewsOne, говориться у статті, де міністр Рева розповідав про купівлю пенсій, серед глядачів було проведено опитування, й 90% його учасників заявили, що вони нічого не збираються купляти. Реву це обурило.

А чому така оцінка? А тому, що вони точно знають – будуть купувати чи не будуть – вони отримають пенсію. Ось що сьогодні у них в голові! Але якщо ми поставимо питання дуже просто: або ви заробляєте пенсію і маєте її, або – якщо ви не платите внески – ви її не маєте... Ось тоді результати голосування були б трохи іншими,
– сказав чиновник.

Але навіть для того, щоб зберегти пенсії на нинішньому рівні, уряду потрібні величезні вливання.

"Основна проблема Пенсійного фонду – велика фінансова прірва, що її необхідно закривати, аби можна було вже в недалекому майбутньому всім потребуючим сплачувати хоча б мінімальні пенсії. На 2017 рік дотація Пенсійного фонду з державного бюджету складатиме 142 млрд грн, у 2016-му вона складала 145 млрд грн", – йдеться у статті Наталії Лебідь.

Теги: Україна Політика Пенсіонери Пенсійна реформа Міністерство соціальної політики
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