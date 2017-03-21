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Режим надзвичайних заходів в енергетиці продовжать, – експерт

22:13, сьогодні 46 Читать новость на русском
Теплові електростанції працюватимуть в обмеженому режимі
Теплові електростанції працюватимуть в обмеженому режимі / www.5.ua

Якщо Україна закуповуватиме вугілля з далекого зарубіжжя – у США, Австралії чи Південній Африці – в такому разі електростанції, які працюють на антрацитовому вугіллі, функціонуватимуть і надалі в обмеженому режимі.

Про це в коментарі сайту "24" розповів Валентин Землянський, екс-прес-секретар НАК "Нафтогаз України", експерт з питань енергетики.

Тобто ми можемо очікувати, що режим надзвичайного стану буде збережено, принаймні, найближчі місяці. Очікуємо ще літні піки. У нас достатньо спекотне літо, не виключено, що надзвичайний стан продовжать внаслідок того, що антрацитового вугілля буде недостатньо для стабільної роботи, – зауважив Землянський.

Йдеться про те, додає експерт, що антрацитова група теплових електростанцій працюватиме в обмеженому режимі. Інший момент, наголошує Землянський – фінансовий. Це навантаження на ціни українських виробників внаслідок збільшення собівартості продукції, питання інфляції, коливань валютного ринку, адже вугілля потрібно буде закуповувати за валюту.

Як відомо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключає того, що Україна буде купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

Читайте також: Імпорт вугілля з-за меж Європи створює дві проблеми, – експерт

Теги: Україна вугільна промисловість Надзвичайний стан
Джерело: 24 канал
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