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Результат, якого не очікували. Пинзеник пояснив, як вдалось виконати бюджет-2016

10:31, сьогодні 25473 Читать новость на русском
Цього показника досягнули через інфляцію
Цього показника досягнули через інфляцію / ua-ru.info

У минулому році Україна повністю виконала план щодо доходів у бюджет. Як розповів економіст та нардеп Віктор Пинзеник такого результату протягом року навіть не чекали.

Про це він написав у своєму блозі для видання "Новое время".

За підрахунками Пинзеника, до загального фонду надійшло 574,7 млрд гривень.

"Важливо з'ясувати, що забезпечило такий результат, якого не чекали протягом року. Причина проста – інфляція. У минулому році прогнозувалося зростання споживчих цін на 12% (з грудня до грудня), за фактом він склав 12,4%, майже на прогнозованому рівні. Але в останні місяці інфляція значно прискорилася з 7,9% у вересні (за підсумками 12 попередніх місяців) до 12,4% в грудні", – пояснив економіст.

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Крім того, додає Пинзеник, зростання цін в промисловості закладався на рівні 10,4%, а насправді були у кілька разів вищими – 35,7%. П

"Не високі темпи зростання економіки або закриття лазівок в оподаткуванні, а зростання цін зумовив отримання запланованого розміру доходів", – резюмував нардеп.

Теги: Україна Віктор Пинзеник Бюджет
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