РФ звинуватила у "зґвалтуванні" чергової дівчинки військових Литви

Солдати Бундесверу в Литві стали об'єктами інформаційної атаки з використанням "фейкових" новин.

Цю інформацію підтвердив речник міністерства оборони ФРН з посиланням на німецькі ЗМІ. Представник Міноборони Німеччини розповів, що голова парламенту Литви Вікторас Пранцкетіс 14 лютого отримав на електронну адресу анонімного листа.

В ньому німецькі солдати обвинувачувались у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини, яке нібито сталось 9 лютого у литовську місті Йонава.

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Про цей факт були сповіщені Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ і поліція Литви, а також керівництво контингенту Бундесверу, який дислокований у Литві у складі батальйону НАТО в цій країні.

Проте литовська поліція провела розслідування і з'ясувала, що насправді не було ні жертви, ні свідків, ні учасників так званого "згвалтування", зазначає видання.

Німецький Der Spiegel у цьому зв'язку навів думку одного з дипломатів НАТО, що за цією провокацією стоїть Росія, оскільки Москва виступає проти розміщення батальйону НАТО у Литві за участю тисячі військовослужбовців, командування над яким здійснює Німеччина. До складу цього батальйону входять 450 солдатів Бундесверу.