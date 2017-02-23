Родич Гончаренка працював у "Газпромі"

Тесть народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренка працював у "Газпромі".

Про це мовилося в ефірі SKRYPIN.UA.

За словами Гончаренка, у 2010 році вони з дружиною хотіли придбати будинок. Нардеп стверджує, що частину грошей заробив консультаціями і консалтингом, а 700 тис. дол. позичив у тестя, який працював у російському "Газпромі".

Заробити такі гроші консультаціями неможливо. Після того, як я всі ці гроші віддав, у мене не було більше таких великих сум – ви можете побачити це у моїх деклараціях. Мій тесть працював у російському "Газпромі", ну як... радянському. Він працював водієм,

– заявив він.

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