Росія – це країна-катастрофа, – журналіст

Авантюра у Сирії обійшлася Росії надто дорого, і кінця цієї війни не видно.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Росія вступила у війну у Сирії і після початку бомбардувань міст, які радісно рекламувало російське ТБ, терористи підірвали літак і 224 пасажири. Тепер розбився літак, який летів до Сирії – загинуло 92 пасажири, що летіли, щоб привітати льотчиків, які розбомбили Алеппо – майже все це військовослужбовці Міноборони РФ, ансамбль, радники", – пише він.

Бутусов зазначив, що Росія, попри десятки і сотні загиблих, в ЗМІ повідомляє лише про офіцерів, адже справжні дані щодо втрат у війнах засекречені спеціальним законом.

А навіщо гинуть всі ці люди? Навіщо вони летять до Сирії, хто їх туди кликав, за які цілі вони борються, що отримає Росія в результаті цієї війни крім трун? У Росії таке не прийнято питати, адже "цар" все знає, йому видніше,

– підкреслив Бутусов.

За словами журналіста, глава Кремля не знає, як закінчити війну у Сирії та на Донбасі, які він розв'язав.

"Росії настільки страшно і неприємно займатися собою і дивитися на себе, що вона весь час намагається займатися іншими. Усередині все валиться, структурні проблеми не вирішуються, а Кремль і його піддані всі дивляться – кого б ще навчити жити. Імперська Росія вела війни всюди, і в результаті вона розпалася і втратила багато землі. Радянський союз воював проти всіх, і в результаті розпався і втратив багато землі. Зараз за цим же самовбивчим шляхом йде путінська "керована демократія", – вважає він.

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Юрій Бутусов додав, що у світі все менше стає тих, хто співчуває трагедіям у "країні катастроф". Адже Росія несе у світ чимало горя і зла – вторгнення в Україну, війна у Чечні, Грузії та Сирії.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.



На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.